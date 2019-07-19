В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ

Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.

Санкции должны коснуться «высокопоставленных сотрудников ФСБ и их ближайшего окружения». Речь идет о 24 представителях ведомства, передает ТАСС.

В Конгрессе считают, что санкции должны сохранять силу, пока Москва «не освободит 24 украинских моряка и три корабля».

Конгрессмены утверждают, что Россия якобы «усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире». По их словам, «международное сообщество не должно оставаться в стороне».

В марте под санкции попали глава пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, сотрудник ФСБ Руслан Ромашкин и еще один человек без указания должности.