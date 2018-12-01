США ужесточили санкции против России по Украине

Соединенные Штаты ужесточили санкции против России по Украине.

В санкционный список были внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России, сообщило министерство финансов, передает ТАСС.

Также в список санкций был внесен заместитель главы погранслужбы России Геннадий Медведев, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, под санкции попали глава пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, сотрудник ФСБ Руслан Ромашкин и еще один человек без указания должности.

Отмечается, что США ввели ограничения в отношений компаний «Океанприбор», Зеленодольского завода, Ярославского судостроительного завода и нескольких крымских предприятий.

Госдеп пояснил, что санкции введены в связи с инцидентом в Керченском проливе.

В начале марта ЕС одобрил санкции против восьми физических лиц в России из-за событий в Керченском проливе.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. Москва подчеркивает, что Киев совершил сознательную провокацию, это подтверждают юристы, которые обосновывают действия России защитой своей территории.