В ЕС одобрили санкции против россиян из-за событий в Черном море

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) в среду одобрили санкции против восьми физических лиц в России из-за событий в Керченском проливе, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

По данным источника, постпреды «согласовали санкции против восьми физических лиц в России». Формально санкции «будут одобрены на следующей неделе», передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале ЕС добавил в черный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Также был согласован первый пакет санкций в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.