ЕС добавил в черный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Комитет постоянных представителей Евросоюза включил в черный список еще восьмерых россиян после инцидента в Керченском проливе и продлил действие документа до 15 сентября, сообщил европейский дипломатический источник.

«Послы 28 стран ЕС приняли решение о продлении на полгода запретительных мер в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины. В список также включены восемь физических лиц, ответственных за инцидент в Керченском проливе», – сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, это решение формально утвердит Совет ЕС и вступит в силу в первой неделе марта. Тогда же огласят фамилии россиян, добавленных к списку.

Для них будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, доступ к банковской системе ЕС.

По тем же данным, всего в список будут включены 171 человек, среди них есть как россияне, так и украинцы и 44 юридических лица. Среди последних большинство – органы власти и военные формирования ДНР и ЛНР. Действие списка продлевается два раза в год – до 15 марта и 15 сентября.

На прошлой неделе Евросоюз согласовал первый пакет санкций в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.

В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России за события в Керченском проливе в ближайшие недели.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.