Иванишвили назвал врагами Грузии сторонников отказа от рынка России

Председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил о значимости для его страны и всего мира российского рынка и негативно отозвался о тех, кто призывает отказаться от него, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «ругань, которую мы слышим от «Рустави-2», это стыд для страны, ее культуры, грузинской идентичности, это должно быть осуждено всеми грузинами, это абсолютно не по-грузински и абсолютно некорректно».

Он сказал, что саакашвилевское «Единое национальное движение», которое тесно связывают в Грузии с телекомпанией «Рустави-2», «делает все возможное, чтобы остановить туризм, разрушить экономику, прекратить торговлю».

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«Мы же делаем все, чтобы Грузия и ее экономика развивались», – сказал Бидзина Иванишвили.

Говоря о пребывании в Грузии российского депутата Сергея Гаврилова, которое вылилось в антироссийские протесты, глава правящей партии напомнил, что парламентарии из России приезжали в Грузию в 2016 году – тогда в стране проводилась ПА ОБСЕ.

«Где вы были тогда?» – обратился он к «националам».

По его мнению, в том году в Грузии проводились выборы в парламент, и партия экс-президента Михаила Саакашвили тогда еще надеялась достичь успехов, поэтому визит депутатов ГД прошел без эксцессов.

«Сейчас исключено, чтобы путем выборов «националы» вернулись во власть, поэтому они ищут любой повод, чтобы дестабилизировать ситуацию», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты».

Бидзина Иванишвили также обвинил партию Саакашвили в том, что именно из-за ее политики произошла «оккупация 20% территории Грузии».

«Кому они сегодня говорят: «Нет оккупации»? Это «националы все сделали для того, чтобы произошла оккупация», – сказал он.

По его словам, посещение Грузии туристами из России и торговые отношения с РФ важны для исправления ошибок, которые ранее допустили политики.

«Народная дипломатия – туризм, торговля, это важно для того, чтобы мы могли восстановить территориальную целостность», – сказал Бидзина Иванишвили журналистам в Батуми.

Также Бидзина Иванишвили заявил о значимости для его страны и всего мира российского рынка и негативно отозвался о тех, кто призывает отказаться от него

«Те, кто говорят нам, зачем нужен российский рынок, вот есть же рынки Европы и Украины, являются неучами», – заявил Иванишвили журналистам.

По его словам, развитые европейские страны стараются завоевать позиции на российском рынке.

«Замена российского рынка является непростым делом для европейцев, тем более для нас, причина элементарная – процесс ввоза продукции и привлечения к нему внимания является сложным, на это нужны годы», – сказал Бидзина Иванишвили.

«Наша продукция в России известна, ее хорошо знают, есть потребитель. Желающие закрыть рынок России, прекратить торговлю, они являются врагами страны», – сказал он.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Новый конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии.

Однако российский лидер выступил против этого предложения, его решение поддержал премьер-министр Грузии.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки не изменилась.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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