Пропажу пятилетнего мальчика из России в Польше посчитали планом его отца

Польская прокуратура пришла к выводу, что пропажа в Польше пятилетнего гражданина России явилась результатом спланированных действий его отца.

Официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский заявил журналистам, что отец ребенка действовал в одиночку и спланировано, передает РИА «Новости».

«О том, что отец ребенка действовал спланированно, свидетельствует, прежде всего, его поведение. Человек, который действует хаотично, совершает некоторые ошибки. На этом этапе, несмотря на несколько дней поисков, не удалось найти мальчика, поэтому все это позволяет предположить, что действия были спланированы и продуманы», – сказал Лапчиньский.

Так как анализ одежды погибшего отца прокуратурой еще не проведен, ведомство не может подтвердить или опровергнуть информацию ряда СМИ о том, что на ней нашли следы земли и кровь мальчика.

«На сегодняшний день проведение исследований не было возможно из-за обстоятельств происшествия, а также состояния одежды. В настоящее время одежда готова для проведения экспертизы ДНК», – пояснил Лапчиньский.

При этом он подтвердил наличие крови мальчика в автомобиле отца.

«Следы ребенка, такие как кровь, в семейной машине не являются чем-то странным, потому что ребенок мог пораниться ранее», – отметил при этом представитель прокуратуры.

Напомним, в Польше пропал пятилетний Давид Жуковский, его из города Гроджиск Мазовецкий 10 июля забрал и увез в неизвестном направлении 32-летний отец, чье тело в тот же вечер нашли на железнодорожных путях.