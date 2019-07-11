В Польше пропал пятилетний россиянин

Полиция Польши ведет активный розыск пропавшего в стране пятилетнего россиянина.

По сообщению полиции, в среду около 17.00 в Гроджиске Мазовецком отец забрал пятилетнего Давида Жуковского и уехал в неизвестном направлении, передает РИА «Новости». Тело отца нашли вечером того же дня, он погиб, попав под поезд.

При этом машина отца находилась в трех километрах от места гибели. Где находится мальчик, до сих пор не известно.

Несколько сотен полицейских и пожарных при помощи служебных собак и вертолета осматривают окрестности, в российской дипмиссии подтвердили российское гражданство ребенка.

Напомним, игрок молодежной сборной России по пляжному гандболу утонула в водоеме, расположенном рядом с кортом, в городе Старе-Яблонки в Польше после окончания чемпионата Европы.