Игрок молодежной сборной России по пляжному гандболу утонула в Польше

Федерация гандбола России сообщила о гибели на турнире в Польше игрока сборной России U20 по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

В федерации сообщили, что после окончания чемпионата Европы, который проходил в городе Старе-Яблонки, Королева утонула в водоеме, расположенном рядом с кортом.

«Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации», – передает РИА «Новости» сообщение федерации.

Некролог по поводу смерти молодой гандболистки размещен и в группе ее клуба «Ставрополье» в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив и болельщики гандбольного клуба «Ставрополье» выражают глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Королёвой в связи с ее скоропостижным уходом из жизни. В эти горестные дни мы все скорбим вместе с вами...», – говорится в сообщении.

Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за ГК «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась к играм национальной сборной России.