Экс-депутат Европарламента назвал мотивы украинских националистов убить Сальвини

«Мотивом для покушения могло быть то, что Сальвини не раз обещал нормализовать отношения с Россией и добиться отмены санкций», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Европарламента, итальянский публицист Джульетто Кьеза. Так он прокомментировал сообщение о том, что украинские боевики в Италии готовили убийство вице-премьера Маттео Сальвини.

Кроме того, Сальвини посещал Крым, Москву, появлялся в парламенте в майке с портретом Путина, напомнил Кьеза. Все это также могло вызвать желание ему отомстить со стороны украинских правых радикалов.

«Детали этой истории меня совсем не удивляют. Украина стала центром распространения нацистских идей в Европе. Возникли целые группы нацистов украинского происхождения. Евросоюз дал возможность этим людям свободно передвигаться по Шенгену. Так что я не удивлен, что такие группы появились и в Италии тоже», – сказал Кьеза. Ему представляется вполне вероятным, что такие группы могли готовить нападение на Сальвини.

«Только что закончился судебный процесс против одного из украинских нацистов, от рук которых несколько лет назад погиб Роккели, итальянский журналист», – напомнил Кьеза. Не исключено, что месть за вынесенный нацисту приговор в 24 года тюрьмы также могла стать мотивом для акции возмездия против Сальвини. «Но об этом процессе, как и вообще о ситуации на Украине у нас мало кто знает, потому что наши газеты, наше телевидение практически об этом ничего не говорят, – посетовал Кьеза.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил, что члены ультраправой организации, арестованные ранее с арсеналом оружия, планировали покушение на него. Напомним, подозреваемых задержали в понедельник, у них нашли различную нацистскую символику, оружие. В арсенале неонацистов обнаружили в том числе ракету класса «воздух – воздух». Позднее американский телеканал CNN в своем материале «зачислил» задержанных в Италии ультраправых в сторонники ЛНР и ДНР, хотя правоохранители сообщали, что подозреваемые на самом деле воевали на украинской стороне.

«Эта ситуация достаточно неожиданная, потому что Италия последние 35-40 лет живет довольно спокойно в плане политического насилия», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Страна подверглась террору ультраправых и ультралевых в 70-80-х годах, но с тех пор ситуация нормализовалась, – сказал эксперт. – Для местных жителей, конечно, это сообщение вызовет шок». Кагарлицкий призвал дождаться появления улик по этому делу, но в принципе не исключил, что крайне правые группы могли устроить что-то подобное. «Впрочем, риска серьезной дестабилизации Италии сейчас нет», – заметил эксперт.

То, что арестованные участвовали в боях в Донбассе на стороне Киева – это вполне логично, по мнению Кагарлицкого, поскольку «ультраправые организации в западной Европе, как правило, настроены в пользу украинских националистов».