Греческие священники перешли из Константинопольского патриархата в РПЦЗ

Три греческих священника из США ушли из подчинения Константинопольского патриархата и присоединились к Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Как сообщает православный портал Orthodox Christianity, это отец Спиридон Бейли из Англии, отец Эммануил Хатцидакис из США, а также священник Иоанн Маридакис, переехавший с Крита в Америку, передает РИА «Новости».

Отец Бейли известен как автор нескольких книг о христианстве, также он ведет популярный видеоблог в YouTube.

«Мое решение перейти в РПЦЗ было обусловлено рядом факторов. Некоторое время меня беспокоили растущие модернистские и экуменические тенденции в Константинополе. А действия на Украине убедили меня в том, что я должен уйти», – сказал Бейли.

В свою очередь, священник Иоанн Маридакис переехал в США специально, чтобы присоединиться к РПЦЗ, хотя он не знает английского языка.

В прошлом году храм во Флоренции перешел из Константинопольского патриархата в РПЦЗ из-за несогласия с действиями Константинополя на Украине. РПЦ обвинила Константинопольский патриархат в легитимации украинских «раскольников». Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Москва может сделать для защиты украинских православных.

Напомним, в «новой церкви» Украины происходит раскол – «патриарх» Филарет восстановил «Украинскую православную церковь Киевского патриархата», создал собственный синод и признал ПЦУ неканонической церковью.

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