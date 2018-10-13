Храм во Флоренции перешел из Константинопольского патриархата в РПЦЗ

Православный храм Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции заявил о своем переходе из юрисдикции Константинопольского патриархата в Русскую православную церковь за рубежом.

«После антиканонических решений, сделанных патриархом Варфоломеем 11 октября, мы перестали его поминать. Этими решениями патриарх Варфоломей сделал Православную церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием гонимой», – сказал настоятель храма протоиерей Георгий Блатинский, передает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.

Общее собрание прихожан, на которое пришли более сотни человек, единогласно высказались за поддержку перехода в юрисдикцию РПЦЗ. В храме теперь поминают за богослужением митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

РПЦ обвинила Константинопольский патриархат в легитимации украинских «раскольников». Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Москва может сделать для защиты украинских православных.