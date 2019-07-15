Полиция Грузии провела задержания участников нападения на парламент

МВД Грузии задержало еще четверых человек, участвовавших в штурме парламента в ночь на 21 июня, когда протесты из-за визита в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова вылились во внутриполитический кризис. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Эти четверо, сообщает МВД, выделялись особой агрессией по отношению к сотрудникам полиции, которые охраняли здание парламента.

Арестованным, возраст которых от 23 до 40 лет, теперь грозит до 9 лет лишения свободы.

Всего МВД уже взяты под стражу 8 штурмовиков, а депутат из «Единого национального движения» (партия сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили) Никанор Мелия, один из главных зачинщиков беспорядков, лишен иммунитета и помещен под домашний арест с электронным браслетом.

Также взят под стражу полицейский за превышение полномочий при разгоне демонстрантов. Еще 9 сотрудников МВД отстранены от исполнения служебных обязанностей на время продолжающегося следствия.

Правоохранительные органы Грузии утверждают, что организаторы беспорядков планировали свергнуть действующую власть.

В июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Путин выступил против этого.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.