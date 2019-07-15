В Грузии отметили сокращение денежных переводов из России

Национальный банк Грузии заявил о сокращении денежных переводов из России на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Сообщается, что всего в июне в Грузию поступило более 143 млн долларов денежных переводов, что на 6,3% больше, чем в июне прошлого года.

«Больше всего денег поступило из России – более 34 млн долларов, однако по сравнению с июнем прошлого года переводы из России сокращены на 11%», – цитирует сообщение нацбанка РИА «Новости».

Уточняется, что более 19 млн долларов было переведено из Италии, 17 млн – из Греции, более 15 млн – из США, около 13 млн – из Израиля. Также отмечен рост денежных переводов из стран Евросоюза на 25% по сравнению с аналогичными данными прошлого года.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства.

После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии. При этом Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки не изменилась.

Газета ВЗГЛЯД писала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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