Стало известно о переименовании Boeing 737 MAX

На заводе по производству самолетов Boeing в американском штате Вашингтон выпустили новый самолет Boeing 737 MAX, но под обозначением Boeing 737-8200.

«На заводе Boeing в Рентоне (BFI), выпускающем лайнеры 737-й модели, заметили, что последний из выпущенных к этому моменту бортов ирландской авиакомпании Ryanair более не носит наименования MAX. Вместо этого лайнер Boeing 737-8 с б/н EI-HAY назван «737-8200», – сообщает Telegram-канал AviaChatChannel.

HI-Res Photos: The MAX name has been dropped from the high capacity version of the #737MAX8 that @Ryanair has on order. pic.twitter.com/3q5QBN0TTg — Woodys Aeroimages (@AeroimagesChris) 15 июля 2019 г.

Там же отметили, что выпущенный лайнер относится к заказу Ryanair на 135 самолетов 737 MAX с повышенной пассажировместимостью.

«Это первый 737 MAX, не носящий наименования MAX. О таком шаге ходило много разговоров, так как две катастрофы абсолютно новых лайнеров этой модели нанесли серьезный удар по репутации Boeing и бренду MAX», – добавили авторы канала.

Авторы аккаунта Woodys Aeroimages в Twitter отметили, что нос самолета был перекрашен, чтобы написать на нем название новой модели самолета.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

В начале июля у самолетов Boeing 737 MAX была обнаружена очередная проблема. На фоне этих сообщений стало известно, что руководитель программы Boeing по производству самолетов семейства 737 Эрик Линдблад уходит в отставку.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД