Обнаружена еще одна проблема в Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX, которые необходимо выполнить для возобновления полетов.

По данным Bloomberg, одно из них связано с работой автопилота и ранее об этом не упоминалось, передает РИА «Новости».

Отмечается, что первые четыре требования касаются улучшения программного обеспечения и системы обучения пилотов. В EASA утверждают, что автоматическая система управления самолетов может не отключиться при чрезвычайной ситуации и пилоты не смогут вовремя исправить положение до того, как самолет начнет терять высоту.

В компания Boeing заявили, что продолжаю сотрудничать с регулирующими органами. Они готовы предоставлять всю необходимую информацию для возвращения самолетов в эксплуатацию.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, погибли 157 человек. Происшествие стало второй менее чем за полгода катастрофой с самолетами новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серии самолетов.

На фоне двух авиакатастроф многие страны, включая Россию, запретили полеты данных моделей.

Boeing приостановил поставки своих самолетов 737 MAX, однако выпуск этой модели продолжается.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

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