Обнаружена еще одна проблема в Boeing 737 MAX

Взгляд
6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
Разделы

Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
Перейти а раздел…

США обострили концепцию борьбы с Кремлем

Вашингтон выделяет все больше денег на борьбу с РоссиейФото: Christian Ohde/Imago/ТАСС
США усиливают противостояние с Россией. Агентство по международному развитию представило концепцию по борьбе со «злонамеренным влиянием Кремля» в Европе, Евразии и других регионах. Особое внимание Вашингтон традиционно уделяет странам на постсоветском пространстве. Подобная политика не нова, но почему на этот раз США столь откровенно заявляют о прямом противодействии Москве и чего ждать от этого? Подробности...
Перейти а раздел…

Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
Перейти а раздел…

Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным пятигрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 110 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 257 комментариев

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

      Перейти а раздел…

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
            Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМДРогозин оценил возможность срыва испытаний «Сармата»США обострили концепцию борьбы с КремлемГрузинские фермеры попросили власти страны наладить отношения с Россией
            Рогозин предложил вариант решения споров с МинобороныАмериканский журналист восхитился КрымомВ СБУ появился «Джеймс Бонд»Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии
            КВНщик стал кандидатом в российские сенаторыПушков посоветовал Зеленскому не надеяться на ТрампаМатч молодежного первенства прервали из-за массовой драки футболистовНа Украине нашли тело убитой и изнасилованной школьницы

            Главная тема


            Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

            их не спросили


            Зеленский назвал единственное решение вопроса «Северного потока – 2»

            нештатная ситуация


            Стало известно о смертельной опасности для экипажа «Федерации» при запуске с Восточного

            примадонна на перроне


            Разин рассказал о звонке Пугачевой в РЖД после выходки на вокзале

            Видео

            потрошит банк


            Порошенко срочно понадобились миллионы наличными

            крайне резкое решение


            Япония вступила в войну нового типа

            «начальник ПВО Снежного»


            Как Украина смогла похитить в ДНР «ключевого свидетеля катастрофы «Боинга»

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            «хоть что-то отобрать»


            Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

            Злые «сторожи»


            Сергей Худиев: Обратная сторона семьи

            Либерализм умирает


            Петр Акопов: Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

            Фабрика идей


            Алексей Фирсов: Россия может сформулировать новую идеологию для планеты

            на ваш взгляд


            Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?

            Обнаружена еще одна проблема в Boeing 737 MAX

            6 июля 2019, 17:13

            Текст: Евгения Шестак

            Версия для печати

            Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX, которые необходимо выполнить для возобновления полетов.

            По данным Bloomberg, одно из них связано с работой автопилота и ранее об этом не упоминалось, передает РИА «Новости».

            Отмечается, что первые четыре требования касаются улучшения программного обеспечения и системы обучения пилотов. В EASA утверждают, что автоматическая система управления самолетов может не отключиться при чрезвычайной ситуации и пилоты не смогут вовремя исправить положение до того, как самолет начнет терять высоту.

            В компания Boeing заявили, что продолжаю сотрудничать с регулирующими органами. Они готовы предоставлять всю необходимую информацию для возвращения самолетов в эксплуатацию.

            Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, погибли 157 человек. Происшествие стало второй менее чем за полгода катастрофой с самолетами новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серии самолетов.

            На фоне двух авиакатастроф многие страны, включая Россию, запретили полеты данных моделей.

            Boeing приостановил поставки своих самолетов 737 MAX, однако выпуск этой модели продолжается.

            Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............