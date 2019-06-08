Boeing узнала о проблемах 737 Max в 2017 году, но не исправила их

Компании Boeing было известно о проблемах в автоматических системах лайнеров 737 Max, но вносить исправления планировалось только к 2020 году, сообщают информационные агентства.

О проблемах с сигнальной лампой, которая загорается в кабине пилотов в случае неисправности датчиков, компания узнала в 2017 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters

Указанная проблема напрямую связана с работой «Системы улучшения характеристик маневренности», сбой в которой привел к двум крупным авиакатастрофам, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Однако исправлять проблему в Boeing стали только после катастрофы в Индонезии. Изначально заняться этим собирались лишь к 2020 году, когда компания планировала начать поставки обновленной версии 737 Max.

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О планах модернизации стало известно, когда с ними ознакомились два американских законодателя.

Напомним, после крушений Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии американский авиапроизводитель понес большие убытки из-за отмены заказов на самолеты и запрета эксплуатации 737 MAX 8 во многих странах мира.

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