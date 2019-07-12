Стало известно об отставке руководителя программы Boeing 737

Глава отдела коммерческой деятельности американского авиаконцерна Boeing Кевин Макалистер сообщил сотрудникам компании, что руководитель программы Boeing по производству самолетов семейства 737 Эрик Линдблад уходит в отставку.

По словам Макалистера, о своем намерении главы программы Boeing 737 объявил еще в прошлом году. В связи с этим Bloomberg предполагает, что уход Линдблада якобы не связан с двумя авиакатастрофами лайнеров Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли 346 человек, передает ТАСС.

Место Линдблада, как ожидается, займет Марк Дженкс, возглавлявший подразделение компании, занимающееся разработкой новой модели Boeing среднего класса под рабочим названием NMA.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

В начале июля у самолетов Boeing 737 MAX была обнаружена очередная проблема.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

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