В Москве родился голубой баран

В Московском зоопарке у пары редких голубых баранов появился первый детеныш.

«Сейчас новорожденному барашку всего неделя от роду. <...> Вес новорожденного составляет 1,5 кг, а в основе его рациона исключительно питательное материнское молоко. Взрослую пищу – ивовые ветки, сено, специальные комбикорма – он начнет пробовать не раньше, чем через пару месяцев. До этого момента все необходимые вещества для полноценного роста и развития барашек будет получать из молока своей матери», – сказано в Instagram Московского зоопарка.

Уточняется, что родителей новорожденного «в составе группы из пяти молодых особей год назад привезли из Центра воспроизводства редких видов».

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в первый день после появления ягненка на свет сотрудники смогли осмотреть малыша и провести необходимые ветеринарные процедуры: его взвесили, чипировали и сделали инъекцию витаминного комплекса.

«Такая спешка – вынужденная мера: если в первые сутки не провести осмотр, то потом это будет сделать гораздо сложнее, так как с каждым днем маленькие бараны становятся все быстрее и маневреннее. Во время осмотра наши специалисты установили пол и физическое состояние детеныша – это оказался здоровый самец», – сказала Акулова, также добавив, что «на ногах детеныш держится вполне уверенно».

Напомним, голубой баран занесен в Международную Красную книгу. Такое название животное получило из-за окраса шерсти: она серая, но с голубым отливом.

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