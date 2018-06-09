Московский зоопарк показал детенышей восточносибирских рысей

Известно, что рысята будут находиться в зоопарке как минимум год, и посетители уже могут их увидеть.

Котята родились в семействе восточносибирских рысей две недели назад. В субботу в официальном Instagram зоопарка появилось видео, на котором мать кормит детенышей.

/a> Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) 9 Июн 2018 в 1:40 PDT

Представитель Московского зоопарка уточнил, что рысят уже можно увидеть в экспозиции, они находятся в гнезде с матерью.

Первое потомство у пары северных кошек, которые живут в зоопарке с детства, появилось год назад. Тогда в Московском зоопарке впервые за 10 лет появились на свет три детеныша рысей, сообщает Газета.ру.

Ранее жительница Зеленограда обнаружила рысь, привязанную к дереву в городском парке, животное отправлено в центр реабилитации.