Борьба кошки с мотыльком позабавила соцсети

Видео борьбы британской кошки с белым мотыльком, усевшимся на ее носу, позабавило пользователей социальных сетей.

На видео годовалая британская короткошерстная кошка по кличке Тути сует голову в прозрачный контейнер, в котором находится белый мотылек. Крылатый в это время решает сменить место своей дислокации и приземляется на нос кошке.

Удивленная Тути вертит головой, надеясь смахнуть неизвестное ей наглое существо, но мотылек не спешит покидать кошачий нос. Через некоторое время кошка бьет лапой по носу и все еще в замешательстве наблюдает, как мотылек улетает.

Видео стало популярным, набрав более 460 тыс. просмотров в Instagram. Всего на аккаунт кошки Тути в соцсети подписаны 62 тыс. человек.