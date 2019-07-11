Сталина назвали «мудрым руководителем» треть украинцев

Каждый третий житель Украины считает Иосифа Сталина мудрым руководителем, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Такое мнение высказал 31% опрошенных. На западе таких 19%, на востоке Украины – 46%. Каждый четвертый считает Сталина «великим вождем», каждый пятый согласился, что украинскому народу нужен руководитель такого типа, который может «прийти и навести порядок», передает ТАСС.

В то же время положительно фигуру Сталина оценивают только 16% респондентов. 25% к нему безразличны, 40% относятся с «неприязнью, страхом или ненавистью». 72% согласились с тем, что он был «жестоким, бесчеловечным тираном».

Три четверти участников опроса заявили, что им не хотелось бы жить и работать при таком руководителе.

КМИС отмечает, что больше одобряют фигуру Сталина представители старшего поколения, а доля тех, кто относится к нему положительно, снижается.

Опрос проводился с 24 мая по 7 июня 2019 года.

В апреле опрос «Левада-центра» показал, что уровень одобрительного отношения к Сталину в России достиг рекордного показателя – 70%.