Венедиктов посетил Вышинского в украинском СИЗО

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетил в СИЗО Киева главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Был в СИЗО у Кирилла Вышинского. Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров», – написал Венедиктов в своем Telegram.

Он добавил, что приезжал в Киев передать личное письмо мамы Кирилла Вышинского президенту Украины Владимиру Зеленскому. Венедиктов предположил, что посетить Вышинского в СИЗО ему предложили в ответ на письмо.

Главреда «РИА Новости Украина» задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах, так как считает задержание нелегальным и основанном на «абсурдных и лживых обвинениях».