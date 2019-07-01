В Московском зоопарке уборщица веником усмирила белого медведя

В Сети появилось видео, на котором уборщице Московского зоопарка при помощи веника удалось усмирить подкравшегося к ней белого медведя.

Как сообщает Первый канал, женщина убиралась в вольере медведя, когда тому удалось выбраться из укрытия и подкрасться к уборщице.

Когда женщина заметила зверя, она не стала паниковать, а просто выставила перед собой веник, чем очень смутила косолапого, который остановился, а затем и просто отошел.

В этот момент в вольер зашла другая женщина, которая стала отвлекать медведя, а бесстрашной уборщице удалось благополучно добраться до выхода.

Напомним, в сентябре 2018 года мужчина с корзинкой отбился от гималайского медведя в Хабаровском крае.