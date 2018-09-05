Мужчина с корзинкой отбился от гималайского медведя

Медведь напал на собиравшего ягоды мужчину у поселка Кругликово в Хабаровском крае; человек выжил.

Инцидент произошел на прошлой неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края Юрий Колпак.

«Со слов пострадавшего, он собирал ягоды в тайге, и на него напал гималайский медведь. Мужчина ранил медведя ножом, и тот убежал. Мы проверяем информацию, туда направлены наши инспекторы и охотоведы. Место пострадавший описал на словах, следов какой-либо борьбы или крови специалисты там не обнаружили. Раненого медведя не нашли. Держим ситуацию на контроле», – рассказал он.

При этом врачи говорят, что раны мужчины соответствуют тем, которые может нанести медведь.

Он рассказал, что у ведомства есть разрешение на отстрел хищника, и это будет сделано, если понадобится.

По его словам, в 2018 году произошло более 80 конфликтных ситуаций с участием диких животных, включая амурского тигра, бурых и гималайских медведей. Но нападение на человека произошло только один раз.

В начале августа в Архангельске застрелили медведя, который напал на местного жителя.

В апреле в Пермском крае в лесу на мужчину напал медведь, человек смог убежать.

В октябре в Воронежской области сбежавший из частного зоопарка медведь убил 84-летнего местного жителя.