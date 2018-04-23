Житель Пермского края выжил при нападении медведя

В Кудымкарском районе Пермского края на мужчину, который находился на промысле в лесу, напал медведь, 58-летний житель региона смог убежать и был доставлен в больницу, рассказал заместитель главы Верх-Иньвенского сельского поселения Сергей Томилин.

Инцидент произошел в среду. Житель села Верх-Иньва отправился в лес на сбор чаги, которую позже он намеревался продать. Он был с собакой. На пути их неожиданно оказался медведь, который набросился на 58-летнего мужчину, передает РИА «Новости».

«Он смог от него убежать», – пояснил Томилин, добавив, что мужчина получил травмы в схватке с медведем.

Предположительно медведь не растерзал мужчину и ушел из-за собачьего лая – дикого зверя спугнул пес, который затем сопровождал своего хозяина до выхода на автомобильную дорогу.

«Там его подобрали и отвезли в больницу», – добавил Томилин.

Сейчас мужчина с травмами лица находится в окружной больнице в Кудымкаре в стабильном состоянии «средней тяжести».

В сентябре 2016 года медведь забрался в огород села Бор в Красноярском крае. В реанимацию тогда попал охотник, ранивший зверя.