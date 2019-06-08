Врач рассказал о состоянии журналиста Голунова

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову провели все необходимые обследования, сотрясение мозга и переломов не обнаружено, рассказал главный врач городской клинической больницы номер 71 в Москве Александр Мясников.

«Обследование завершилось, у него нет ни переломов, ни сотрясения мозга. Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. [Сделали] ультразвук живота, анализ крови», – цитирует ТАСС Мясникова.

При этом он подтвердил, что у Голунова есть ссадина в области спины и небольшая гематома под левым глазом.

Журналиста скоро отпустят, поскольку нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале, добавил главврач.

В настоящий момент Никулинский суд Москвы получил от следствия ходатайство об аресте Голунова.

При этом, как сообщила РИА «Новости» адвокат Голунова Ольга Динзе, защите журналиста достоверно не известно о подобном ходатайстве.

«Сейчас мы с адвокатом Джулаем проследуем в Никулинский суд для того, чтобы попробовать ознакомиться с материалами, представленными следователем», – сказала Динзе.

Ранее в МВД подтвердили, что Голунов госпитализирован из-за плохого самочувствия. Врач бригады рассказал, что у журналиста есть подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Общественный совет при МВД взял дело под особый контроль.

Напомним, Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. После этого он пожаловался на плохое самочувствие.

По информации полиции, при личном досмотре Голунова было обнаружено около 4 г метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело. По словам самого Голунова, наркотики ему подбросили.

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что Голунова следует отпустить под домашний арест по состоянию здоровья.