МВД подтвердило госпитализацию Голунова

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, которого ранее обвинили в попытке сбыта наркотиков, госпитализирован из-за плохого самочувствия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

«Задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», – заявили ТАСС в полиции.

Отмечается, что Голунова госпитализировали в больницу №71.

Ранее Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. После этого он пожаловался на плохое самочувствие и грубое задержание.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила готовность обратиться в правоохранительные органы для защиты справедливости расследования.

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что Голунова следует отпустить под домашний арест по состоянию здоровья.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что дискуссия вокруг ситуации с арестом Голунова является сигналом изменений в российском обществе.