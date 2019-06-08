Москалькова выразила готовность подключиться к делу Голунова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова готова обратиться в правоохранительные органы для защиты справедливости расследования в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Это произойдет, если к Москальковой обратится сам журналист или его адвокат, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.

Напомним, столичная полиция задержала корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Позже он пожаловался на плохое самочувствие и грубое задержание.

В МВД прояснили ситуацию с задержанием журналиста и публикацией фотографий, которые, как утверждалось, сделаны в его квартире.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что дискуссия вокруг ситуации с арестом Голунова является сигналом изменений в российском обществе.