Общественный совет при МВД взял под контроль дело Голунова

Дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова взял под особый контроль Общественный совет при МВД, заявил глава совета Анатолий Кучерена.

«Учитывая большой общественный резонанс, Общественный совет при МВД взял на особый контроль всю ситуацию вокруг журналиста «Медузы». Мы внимательно следим за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны сотрудников полиции, были строго в рамках закона», – рассказал Кучерена «Интерфакс».

По его словам, члены совета проконтролируют ход служебной проверки, назначенной после инцидента с фотографиями из квартиры Голунова.

Кроме того, глава совета отметил, что уже общался с руководством УВД Западного округа столицы, которое расследует дело Голунова.

«Мы знаем позицию министра Колокольцева и не сомневаемся, что в случае установления фактов нарушений закона со стороны правоохранительных органов никто от ответственности не уйдет», – заявил Кучерена.

Ранее в МВД подтвердили, что Голунов госпитализирован из-за плохого самочувствия. Врач бригады рассказал, что у журналиста обнаружены гематома затылочной области головы, множественные ссадины на грудной клетке, а также ушиб 10-11 ребра. Есть подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Напомним, Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. После этого он пожаловался на плохое самочувствие.

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что Голунова следует отпустить под домашний арест по состоянию здоровья.