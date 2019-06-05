Полиция Новой Зеландии задержала угрожавшего взорвать бомбу на базе ВВС

Новозеландская полиция задержала человека, который угрожал взорвать бомбу на военно-воздушной базе в окрестностях города Окленд.

Неизвестный мужчина врезался на автомобиле в здание ангара возле военного аэродрома Венуапай в пригороде Окленда, а после этого он пригрозил взорвать бомбу, сообщили в полиции, передает ТАСС со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Уточняется, что во время задержания место происшествия было оцеплено вооруженной полицией, также были перекрыты дороги, ведущие к аэродрому, в воздух был поднят полицейский вертолет.

Злоумышленник уже задержан, сейчас его допрашивают следователи.

Ранее сообщалось, что ВВС Сингапура подняли два истребителя после сообщений о бомбе.