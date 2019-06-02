ВВС Сингапура подняли истребители после сообщений о бомбе в лайнере

После сообщения о бомбе на борту лайнера, следовавшего из Филиппин в Сингапур, были подняты по тревоге два истребителя F-15, об этом заявил министр обороны страны Н Эн Хэня.

«Два истребителя ВВС Сингапура F-15 SGs были подняты по тревоге для сопровождения прилетающего самолета (компании) FlyScoot из города Себу (на Филиппинах) после сообщений о заложенной бомбе, но после расследования оказалось, что это ложная тревога», – рассказал министр в соцсетях, передает РИА «Новости».

По его словам, военные Сингапура «воспринимают любую угрозу как реальную и серьезную до полного прояснения ситуации».

Представитель авиакомпании Scoot подтвердил сообщения о заложенной на борту бомбе, сообщила местная газета StraitsTimes. Выяснилось, что угроза оказалась ложной, и борт со 144 пассажирами благополучно приземлился в аэропорту.