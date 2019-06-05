Следователи проверяют сообщения о заставивших пить школьницу из лужи подростках

Следователи проверят видео, опубликованное в соцсетях, на котором подростки заставляют школьницу пить из лужи, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В сообщении на сайте СК указывается, что в Сети было опубликовано видео, «на котором подростки, угрожая применением насилия, заставляют несовершеннолетнюю девушку погружать лицо в лужу».

Личность потерпевшей установлена. Выясняются обстоятельства инцидента, «а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей».

Отметим, что в последние годы участились случаи детской и подростковой жестокости. Несмотря на то, что общее число преступлений, совершенных детьми, уменьшается, доля тяжких преступлений среди них растет.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Нет никакого роста



18 марта подростки в Москве избили шестиклассника и двух его подруг, им пришлось обращаться в больницу. 25 марта в одной из столичных школ два девятиклассника избили ученика седьмого класса, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В апреле учащиеся одной из школ столицы устроили драку на почве ревности. Тогда же в Омске подростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников.

В Казани подросток, вооруженный пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в гимназии. В Вольске подросток ударил топором школьницу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах роста уровня агрессии среди школьников.