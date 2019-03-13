В России увеличилась доля тяжких преступлений среди детей

Несмотря на то, что общее число преступлений, совершенных детьми, уменьшается, доля тяжких преступлений среди них растет, отметила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«На фоне общего снижения преступности несовершеннолетних, к сожалению, отмечается рост числа преступлений в группе 14-15 лет. Это называется омоложением преступности. А ещё более чем на 5% увеличилось число тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними», - передает слова Кузнецовой с «круглого стола» в Общественной палате «Интерфакс».

Как отметила омбудсмен, наблюдается тенденция, что четверть малолетних преступников на момент совершения преступления не училась, не работала и не имела увлечений. А каждый пятый из них ранее уже нарушал правопорядок.

Ранее об изменениях в характере детской преступности заявляла и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова: «Статистика не свидетельствует о том, что детская преступность растет количественно, но она изменилась качественно, стала более жестокой и бездушной. Это, конечно, продукт влияния внешней среды». По ее мнению, причина таких изменений – технический прогресс, который несет не только возможности, но и искушения.

«Нужно постоянно работать с маленьким человеком, давая ему возможность работать в интернет-пространстве», – заявила Москалькова.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему участились случаи детской и подростковой жестокости.