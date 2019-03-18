Подростки в Москве сломали челюсть шестикласснику

Подростки в столице избили шестиклассника и двух его подруг, им пришлось обращаться в больницу, рассказал источник в правоохранительных органах.

«Два школьника и студентка колледжа обратились в больницу после конфликта с подростками», – рассказал источник РИА «Новости».

По его словам, у мальчика, который учится в шестом классе, диагностирован перелом челюсти и тупая травма живота, он госпитализирован. Кроме того, у девочек были диагностированы ушибы, ссадины, гематомы на голове.

Полицейские проводят проверку.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что общее число преступлений, совершенных детьми, уменьшается, доля тяжких преступлений среди них растет.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему участились случаи детской и подростковой жестокости.