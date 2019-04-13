Московские школьники устроили драку на почве ревности

После субботника на территории московской школы произошел конфликт на почве ревности между двумя одноклассниками, сообщила директор образовательного учреждения Екатерина Тихомирова.

Она сообщила «Интерфаксу», что один из мальчиков ударил острым предметом второго.

Уточняется, что пострадавший не получил серьезных травм.

Случаи детской и подростковой жестокости в последнее время участились. Несмотря на то, что общее число преступлений, совершенных детьми, уменьшается, доля тяжких преступлений среди них растет.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Нет никакого роста



Так, 18 марта подростки в столице избили шестиклассника и двух его подруг, им пришлось обращаться в больницу.

25 марта в одной из столичных школ два девятиклассника избили ученика седьмого класса, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах роста уровня агрессии среди школьников.