Подростки жестоко избили семиклассника в Москве

В одной из столичных школ два девятиклассника избили ученика седьмого класса, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что семиклассник обратился в больницу 22 марта. У него были диагностированы тупая травма живота и разрыв селезенки. Подросток сказал, что упал.

На следующий день задержали двух девятиклассников этой же школы. Установлено, что они нанесли не менее 10 ударов в область живота и тела пострадавшего школьника.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Нет никакого роста



Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемые заключены под домашний арест.

Случаи детской и подростковой жестокости в последнее время участились. Несмотря на то, что общее число преступлений, совершенных детьми, уменьшается, доля тяжких преступлений среди них растет. Так, 18 марта подростки в столице избили шестиклассника и двух его подруг, им пришлось обращаться в больницу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах роста уровня агрессии среди школьников.