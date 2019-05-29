Ударивший топором школьницу подросток арестован

Подростка, ударившего топором школьницу в городе Вольск Саратовской области, заключили под стражу, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Вольский районный суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сказали в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник в поселке Большевик города Вольск подросток принес в школу топор и нанес удар одной из учениц.

По данным СУ СК, школьник также забросил в класс, где были его одноклассники и преподаватель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, еще одну такую же он бросил в коридоре учреждения, но возгорания не произошло.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что приводит к подобным сценариям в российских школах.