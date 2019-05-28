Вольский подросток и трагический «принцип домино»

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28 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:47  |  vz.ru
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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Зачем китайцы проверяют телефоны россиян

Китайских пограничников все больше интересуют российские туристыФото: Luo Xiaoguang/Zuma/ТАСС
Китай резко участил проверки содержимого телефонов российских туристов при въезде в страну. Особый интерес представляют видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в различных мессенджерах. Российское генконсульство в Гуанчжоу потребовало от Китая объяснить происходящее. С чем связано ужесточение контроля в отношении россиян и как надо себя вести с китайскими пограничниками? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский выбрал для своей партии логотип человечка с велосипедом. Куда же заведет страну этот велосипедист?Фото: 28 квартал
Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...

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          Простят ли Украине долги?
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            Александр Чаусов

            Вольский подросток и трагический «принцип домино»

            Александр Чаусов
            кандидат исторических наук, публицист
            		 28 мая 2019, 22:41

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            Инцидент в одной из школ города Вольска Саратовской области, когда подросток пришел в эту школу с двумя бутылками с зажигательной смесью и топором, естественно, активно обсуждается в Сети. В принципе, каждое такое событие имеет огромный общественный резонанс, или, говоря современным языком медиа, «кликбейт». От таких новостей растет трафик, особенно если добавить в них какие-нибудь многозначительные выводы с политическими намеками.

            К тому же именно вольский подросток оставил богатую почву для подобных инсинуаций. Перед тем как пойти в школу, где он, собственно, и разбил бутылки с коктейлем Молотова и ударил одну из учениц топором, юноша написал целый манифест. Хорошо хоть короткий, потому что этот бессвязный истерический текст читать как-то трудновато.

            Хотя есть там и «про политику», и о том, что «страну пора менять». Правда, предложения для изменений звучат странные – нападения на полицию и представителей власти, «бунт бессмысленный и беспощадный». Впрочем, если посмотреть на имеющуюся по юноше на сегодняшний день информацию, все становится значительно понятнее и оказывается куда менее политизированным, чем многим хотелось бы.

            В реальности имеется подросток из неполной семьи с проблемами в сфере психического здоровья. С проблемами, прямо скажем, глубокими, поскольку, по словам самого юноши, в психиатрической лечебнице он уже побывал. Что характерно, ему там не понравилось.

            Фото: кадр из видео

            Судя по всему, в школе ему тоже было сложно, а потому он был переведен на домашнее обучение. Однако что-то тянуло его вернуться и учинить «массовые убийства». О чем подросток тоже пишет в своем «манифесте». Вообще в тексте этого послания стоит обратить внимание не на «политику», а на ненависть. Юноша ненавидит и презирает свое окружение, учителей, собственную мать, да, в общем-то, и себя. И это ясно и четко свидетельствует о том, что с психикой юноши все совсем не в порядке.

            Есть сведения и о том, что это не первая вспышка агрессии, поскольку подросток не только лечился в психиатрической клинике, но и состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

            В общем-то, все это печально. Девочку, которой, кажется, лет 12 и которая получила удар топором, жаль. Она, к счастью, жива. Но травмирована и находится в больнице. Ну и раз речь идет о психическом здоровье, то калечащих впечатлений девочка получила на многие годы вперед, и хочется надеяться, что ей все же помогут квалифицированные психологи.

            Ученики, в классы которых подросток закидывал бутылки с горючей смесью, тоже живы. Но могло быть и иначе. И тут скорее стоит задать вопросы по поводу системы охраны школ. Потому что у нас же вроде металлодетекторы и охрана на входе. Но почему все это не сработало на одном конкретном нездоровом психически подростке? Почему он свободно попал в школу и сделал то, что сделал?

            С другой стороны, моментальное тиражирование этой новости с намеками на некую «серию» и отсылками к похожим трагедиям с участием керченского и ивантеевского «стрелков» выглядит опасно. Сейчас, вообще-то, пора школьных выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. И вот такие «манифесты» с их подробнейшим освещением в некоторых СМИ – это все равно что игра со спичками на пороховом складе. И не с точки зрения какой-то там «политики» или вызова обществу и государству, а с позиций банальных, но очень неприятных бытовых происшествий, подпадающих под разные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

            К сожалению, в России, да и во всем мире, случаются сумасшедшие. И даже сумасшедшие подростки, которые могут быть агрессивны. Но у нас, к примеру, нет «принудительной психиатрии». А применительно к данному конкретному юноше не получится, чтобы за ним следили члены семьи, он из неполной семьи и воспитывался мамой и бабушкой. Которые в целом мало что могли сделать.

            Все, что можно сделать сейчас, – это не раздувать вокруг подростка информационный шум, не делать из него медиагероя, разгоняя по Сети «манифесты», видеоролики и обращения.

            Там просто больной человек, которому в жизни крайне не повезло, и он решил, что в той же степени, а то и сильнее, должно «не повезти» окружающим. Собственно, вот и вся «идеология» его поступков. И остается надеяться, что его болезненное состояние удастся если не вылечить, то хотя бы купировать медикаментозно.

            Ну и насчет такого явления, как нападение на школы, которое, кстати, пошло все с тех же США и дел, подобных «Колумбайну». К сожалению, именно медиа, которые тиражируют новости о подобных происшествиях, и формируют этот трагический «принцип домино». Один прочитал про «Колумбайн» в очередной юбилей того американского кошмара и решил повторить. Следующий прочитал уже про первого в отечественных реалиях и пошел по его стопам. Вот и вся «субкультура».

            В целом же, видимо, стоит как-то пересмотреть условия охраны порядка в школах вообще и в данной конкретной школе в частности. Потому что когда в школу свободно проходит психически неуравновешенный человек с двумя бутылками «горючки» и топором – это указывает на явные проблемы в системе безопасности. Которые нужно выявить и исправить. А то мало ли.



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