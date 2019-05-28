Школьник ударил девочку топором в школе в Саратовской области

В городе Вольске Саратовской области подросток принес в школу топор и нанес удар одной из учениц, сообщили в правоохранительных органах региона.

«В одну из школ поселка Большевик подросток пришел с топором. По предварительным данным, из-за конфликта он ударил им девочку, которая получила травму и была госпитализирована», – сообщил источник ТАСС.

После инцидента подросток скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции и Следственного комитета пытаются выяснить детали произошедшего.

Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось найти сбежавшего подростка. Всех школьников отпустили с занятий домой.

СУ СК по Саратовской области подтвердило нападение с топором на школьницу в Вольске.

Между тем, по информации РИА «Новости», 15-летний подросток нанес удар ледорубом.

В минздраве Саратовской области сообщили, что в больницу направлена санавиация.

«Ребенок госпитализирован. В больницу направлена санавиация с врачами Саратовской областной детской клинической больницы. В их составе находится сильный нейрохирург. Вместе с вольскими врачами они будут принимать дальнейшее решение – необходимо ли транспортировать ребенка в Саратов или, если это позволит состояние ее здоровья, оставить на лечении на месте», – сказали в пресс-службе.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь девочке.

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