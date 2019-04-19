Группа школьниц избила сверстницу в Ленинградской области

СК России проверит сообщения об избиении несовершеннолетней в городе Гатчина Ленинградской области, которые ранее были распространены СМИ.

«Сначала 14-летняя девочка бьет свою сверстницу, а затем, когда пострадавшая отошла в сторону, ее настигли еще две девочки 14 и 16 лет, которые также нанесли ей несколько ударов руками и ногами по различным частям тела. Впоследствии двое из нападавших принесли свои извинения», – сообщается на сайте СК России по ленинградской области.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 17 апреля 2019 года у гаражей в районе Госпитального переулка в городе Гатчина Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что уже начали проверку по данному делу. Следователи также изучат условия проживания и обучения участников конфликта и дадут оценку деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

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