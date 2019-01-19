Петербургскую школьницу жестоко избили за пост в соцсети

Следователи выясняют обстоятельства избиения 13-летней школьницы в конце новогодних каникул в Красносельском районе Санкт-Петербурга; после побоев шестиклассницу госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили РИА «Новости», что сообщение о госпитализации 13-летней школьницы поступило в полицию после полуночи 9 января. Врачи диагностировали ушиб стенки живота, гематомы и ссадины параорбитальной области, левого предплечья, спины, левого бедра и голени. По данным полиции, несовершеннолетние избили девочку 8 января около 22.00 в подъезде дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении побоев, которое приняли к производству органы городского управления Следственного комитета. В СКР сообщили, что следователи установили лицо, совершившее преступление, и уточнили, что злоумышленник не подлежит уголовной ответственности в силу возраста.

В школе, где учится пострадавшая, комментировать ситуацию отказались.

Спустя несколько дней после нападения пострадавшая школьница опубликовала в социальной сети видео из больницы, рассказав о своем самочувствии и обстоятельствах нападения. Она сообщила, что ходить может, хотя это болезненно.

В видеообращении школьница рассказала, что вечером девочки позвали ее «на разговор в подъезд». «Они поднимаются на мой седьмой этаж, бьют мне пощечину, так, что уши заложило, хватают за волосы, начинают бить об стену, потом толкают, бьют ногами. Били по лицу, по всему телу, только пару раз по лицу попали. В основном били по спине и по животу. Гасили как могли», – рассказала девочка, добавив, что оказавшаяся рядом соседка пыталась защитить ее и в итоге ей сломали руку. Несмотря на шум, на лестничную клетку никто из соседей не вышел, добавила она.

«Мама услышала крики, вышла, я забежала домой, закрыли дверь, вызвали скорую. Вызвали полицию, взяли показания. Меня отвезли в больницу», – пересказала школьница события того вечера.

Она уверена, что подростки напали на нее по ошибке. С ее слов, нападавшие хотели отомстить за анонимное оскорбление в социальной сети, автором которого она не была.

«Я оказалась чересчур доверчива. Эта доверчивость меня и погубила. Первый раз в жизни так избили. Теперь я доверяю только своей семье», – заключила девочка.

В ноябре сообщалось, что трое несовершеннолетних привязали подругу к стулу, облили спиртом и подожгли в одной из квартир Санкт-Петербурга.