Петербургскую школьницу жестоко избили за пост в соцсети

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19 января, суббота  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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«Газовая атака» Украины на Россию продлится до выборов

Украина пытается всех убедить в победе над Газпромом Фото: Konstantin Chernichkin/Reuters
Украинский «Нафтогаз» разразился целой тирадой громких заявлений в отношении России. Уже скоро Украина якобы распродаст арестованное в Европе газпромовское имущество и положит миллиарды долларов себе в карман. А новый председатель в Совете ЕС якобы поможет остановить строительство обходных российских газопроводов. Какие основания у Киева для такой бравады? Подробности...
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Навальный разбудил ИГИЛ

Причины взрыва 31 декабря будут выяснены и объявленыФото: Илья Московец/ТАСС
ИГИЛ взяла на себя ответственность за предновогодний взрыв дома в Магнитогорске. Следственные органы считают приоритетной версию о взрыве газа. К каким окончательным выводам придет следствие, пока, естественно, не ясно. Однако радикальная оппозиция уже обвиняет Владимира Путина и государство в целом в сознательном сокрытии теракта, в очередной раз доказывая, что в своем стремлении демонизировать власть не гнушается никакими методами. Подробности...
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Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

Не все жители России считают нужным платить за коммунальные услугиФото: Светлана Холявчук/«Интерпресс»/ТАСС
В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской Республики. Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей? Подробности...
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Трамп признал готовность США ударить по России

Новая концепция системы ПРО США делает особый упор на космическую составляющуюФото: nasa.gov
Соединенные Штаты меняют концепцию развития и применения своего важнейшего военного инструмента – системы ПРО. «Мы должны быть в состоянии уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск», – заявляет Трамп. Почему новые планы Пентагона означают прямую угрозу ядерного нападения США на Россию? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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«Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Главная загадка для стoрoннегo наблюдателя – структура и спoсoб oрганизации «жилетoв». Дo сих пoр никтo не мoжет сфoрмулирoвать, где нахoдятся центры кooрдинации манифестантoв, какoвo ядрo движения, ктo егo лидеры. Подробности...
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В России платят слишком много налогов

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Фискальное давление на граждан необходимо снижать. Ведь налоги у нас де-факто регрессивные: чем человек беднее и чем порядочнее относится к государству, тем больше платит и теряет. Обычный работник офшорами не пользуется. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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    Что увидели россияне в новогоднем небе

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Петербургскую школьницу жестоко избили за пост в соцсети

          19 января 2019, 11:39

          Текст: Ольга Никитина

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          Следователи выясняют обстоятельства избиения 13-летней школьницы в конце новогодних каникул в Красносельском районе Санкт-Петербурга; после побоев шестиклассницу госпитализировали в состоянии средней тяжести.

          В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили РИА «Новости», что сообщение о госпитализации 13-летней школьницы поступило в полицию после полуночи 9 января. Врачи диагностировали ушиб стенки живота, гематомы и ссадины параорбитальной области, левого предплечья, спины, левого бедра и голени. По данным полиции, несовершеннолетние избили девочку 8 января около 22.00 в подъезде дома.

          По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении побоев, которое приняли к производству органы городского управления Следственного комитета. В СКР сообщили, что следователи установили лицо, совершившее преступление, и уточнили, что злоумышленник не подлежит уголовной ответственности в силу возраста.

          В школе, где учится пострадавшая, комментировать ситуацию отказались.

          Спустя несколько дней после нападения пострадавшая школьница опубликовала в социальной сети видео из больницы, рассказав о своем самочувствии и обстоятельствах нападения. Она сообщила, что ходить может, хотя это болезненно.

          В видеообращении школьница рассказала, что вечером девочки позвали ее «на разговор в подъезд». «Они поднимаются на мой седьмой этаж, бьют мне пощечину, так, что уши заложило, хватают за волосы, начинают бить об стену, потом толкают, бьют ногами. Били по лицу, по всему телу, только пару раз по лицу попали. В основном били по спине и по животу. Гасили как могли», – рассказала девочка, добавив, что оказавшаяся рядом соседка пыталась защитить ее и в итоге ей сломали руку. Несмотря на шум, на лестничную клетку никто из соседей не вышел, добавила она.

          «Мама услышала крики, вышла, я забежала домой, закрыли дверь, вызвали скорую. Вызвали полицию, взяли показания. Меня отвезли в больницу», – пересказала школьница события того вечера.

          Она уверена, что подростки напали на нее по ошибке. С ее слов, нападавшие хотели отомстить за анонимное оскорбление в социальной сети, автором которого она не была.

          «Я оказалась чересчур доверчива. Эта доверчивость меня и погубила. Первый раз в жизни так избили. Теперь я доверяю только своей семье», – заключила девочка.

          В ноябре сообщалось, что трое несовершеннолетних привязали подругу к стулу, облили спиртом и подожгли в одной из квартир Санкт-Петербурга.


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