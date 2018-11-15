В Петербурге подростки облили подругу спиртом и подожгли

Трое несовершеннолетних привязали подругу к стулу, облили спиртом и подожгли в одной из квартир Санкт-Петербурга.

«В отдел полиции доставили знакомых, которые находились с ней в квартире. Это 15-летний подросток и 16-летняя девочка. Третьего подростка полицейские устанавливают. По данному факту проводится проверка», – сообщил Рен ТВ начальник УИиОС ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Известно, что подростки подожгли подругу, но когда огонь с одежды перекинулся на мебель, испугались, что соседи сбегутся на пожар. Они потушили огонь, и доставили пострадавшую в больницу, а сами попытались скрыться.

По словам врачей, у девушки зафиксированы ожоги 50% тела, она опознала злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Твери школьница жестоко избила ремнем первоклассницу.