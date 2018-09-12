В Твери школьница жестоко избила ремнем первоклассницу

В Твери школьница жестко избила ремнем с железной пряжкой первоклассницу; пострадавшая находится в больнице, сообщает Следственный комитет (СК).

Из сообщения на сайте СК следует, что в ходе мониторинга масс-медиа в эфире одного из региональных телеканалов был выявлен сюжет, в котором женщина сообщает об избиении ее племянницы.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября. Девочка, на вид старше пострадавшей, избила ребенка ремнем с железной пряжкой, а затем, угрожая первокласснице ножом, потребовала выйти с ней на улицу.

Там пострадавшей удалось убежать. В данный момент девочка находится в больнице – у нее диагностирована черепно-мозговая травма. Кроме того, имеется подозрение на перелом костей лицевого черепа.

Организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в июне было возбуждено уголовное дело после появления в Сети видео с избиением школьницы.