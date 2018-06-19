После появления в Сети видео с избиением школьницы возбуждено дело

Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту заснятого на видео избиения девушки-подростка, сообщает Следственный комитет.

В одном из Instagram-аккаунтов Владивостока было размещено видео, где девушка-подросток избивает и унижает другую школьницу. Краевое СУ СК начало проверку этого ролика.

Отмечается, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта. В настоящее время установлена личность подозреваемой, которая стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних; допрашиваются свидетели, следует из сообщения СК в «ТамТам».

В рамках расследования следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений среди несовершеннолетних.

Напомним, в марте в Барнауле пьяные школьницы жестко избили сверстницу, запечатлев это на видео.