Девочки избили пятиклассницу из-за поддельных кроссовок

В одной из школ Челябинска ученицу избили якобы за поддельные кроссовки Balenciaga.

Как утверждает мать школьницы, конфликт произошел из-за кроссовок, которые она подарила дочери на 8 марта, сообщает издание «Первый областной».

«Мы пошли и купили, отдали за них 7 тыс. рублей. Я не знаю, сколько стоит не подделка, но что у нас продают в Челябинске, то и носим. Я мама троих детей, что могу, то и покупаю, ребенок у меня голый не ходит. И вот девочки так и отреагировали: либо снимай, либо деньги, либо мы тебя будем бить», – рассказала мама школьницы.

Она добавила, что у ее дочери диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и травму носа.

Кроме того, избиение ребенка позже было опубликовано в соцсети «ВКонтакте». В адрес девочки продолжают поступать угрозы.

Директор школы подтвердила, что между детьми произошли «уличные, неприятные выяснения отношений». При этом в администрации школы уточняют, что конфликт у детей возник из-за оскорблений в социальных сетях.

Ранее в столице подростки сломали челюсть шестикласснику и избили двух его подруг. У мальчика также диагностировали тупую травму живота, он госпитализирован. Кроме того, у девочек были диагностированы ушибы, ссадины, гематомы на голове.