Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», который разбился над Украиной в 2014 году при выполнении рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

«Нет, им нужно сделать больше», – заявил Помпео в интервью нидерландскому телеканалу RTL, отвечая на вопрос о том, достаточно ли Россия сотрудничает в расследовании, передает ТАСС.

«Россия должна отчитаться о том, что произошло, и я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит. Я надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в ее же собственных интересах», – заявил Помпео.

В минувшую пятницу премьер Малайзии раскритиковал следствие по катастрофе Boeing в Донбассе. Неделей ранее лидер голландской партии «Форум за демократию», член Европарламента Тьерри Бодэ заявил, что Украина является одним из возможных организаторов атаки на Boeing, сбитый над Донбассом в июле 2014 года.

Ранее немецкие СМИ раскритиковали ЕСПЧ за замалчивание вины Украины по делу MH17.

Напомним, Boeing MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД