Немца Вебера на G20 исключили из кандидатов на пост главы ЕК

Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии нового созыва, сообщила Welt am Sonntag.

По сведениям источников издания, решение было принято на встрече лидеров стран Евросоюза, которая прошла в Осаке под руководством председателя Европейского совета Дональда Туска. Позиция была согласована с главами ведущих европейских партийных альянсов, передает ТАСС.

По данным издания, помимо кандидата от социалистов Франса Тиммерманса, обсуждаются кандидатуры переговорщика по Brexit Мишеля Барнье, главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Внеочередной саммит ЕС, на котором, как ожидается, будет официально принято решение, запланирован на ближайшее воскресенье.

На прошлой неделе главы государств и правительств стран ЕС в Брюсселе не смогли прийти к соглашению относительно назначения нового главы Еврокомиссии.

Тем временем нынешний глава ЕК Жан-Клод Юнкер не исключил, что канцлер Германии Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал поддержать кандидатуру Меркель на пост главы ЕК.

Напомним, Вебер обещал заблокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2», если займет должность главы Еврокомиссии.