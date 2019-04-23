Кандидат на пост главы ЕК захотел заблокировать «Северный поток – 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер пообещал заблокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2», если займет эту должность.

По его мнению, газопровод усилит зависимость Европы от российского газа, передает ТАСС со ссылкой на интервью в «Польска таймс».

«Нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать «Северный поток – 2», – заявил он.

Также он подчеркнул, что в этом году необходимо наладить единство между Востоком и Западом Европы, а также попытаться найти компромисс.

Ранее Манфред Вебер сообщил, что ЕС обладает несколькими инструментами по борьбе с «Северным потоком – 2». В числе одного из инструментов Вебер назвал газовую и экономическую директивы ЕС.

В апреле Совет Европейского союза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС, позволяющих Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».

Напомним, Газпром уложил по дну Балтийского моря 978 км труб «Северного потока – 2», то есть 40% от общей протяженности газопровода. Тем временем Россия обошла Америку на рынке СПГ.

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