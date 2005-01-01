Россия обошла Америку на рынке СПГ

Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось?

Мировой рынок СПГ (сжиженного природного газа) в прошлом году вырос на 8,3%, до 313,8 млн тонн, говорится в обзоре Международной группы импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL). Это максимальный темп роста рынка за последние восемь лет.

Наиболее ощутимо увеличить поставки СПГ удалось трем странам – США, России и Австралии. США и Россия пока не входят в число лидеров рынка. Между тем Россия благодаря запуску проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк» сумела серьезно приблизиться по объемам к США. Так, США в прошлом году экспортировали 20,7 млн тонн, а Россия – 18,4 млн тонн.

Несмотря на сильное противодействие США строительству российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкому потоку», Штаты пока уступают России по поставкам СПГ и на европейском, и на азиатском рынках. Так, Европа в прошлом году купила 4,43 млн тонн российского СПГ и только 2,7 млн тонн СПГ, поставленного из США. В страны АТР Россия поставила в 2018 году 12,86 млн тон СПГ, тогда как США – 10,73 млн тонн. Хотя оговоримся, что на обоих рынках США и Россия являются новыми игроками, которые пока сильно уступают традиционным поставщикам СПГ. Для понимания – в Европе по поставкам СПГ лидируют Катар, Алжир и Нигерия. В АТР лидируют Австралия, Катар и Малайзия.

Почему российский СПГ обгоняет американский и в Европе, и в Азии?

Во-первых, США поставляет газ еще в соседние страны, прежде всего в Мексику (3,5 млн тонн). В предыдущие годы Мексика была крупнейшим покупателем американского СПГ. Но в 2018 году лидером стала Южная Корея, которая купила больше – 4,6 млн тонн американского СПГ. Мексика теперь на втором месте, далее идут Япония и Китай.

Россия практически не поставляет свой СПГ в Северную и Южную Америку, были лишь разовые небольшие поставки менее 1 млн тонн.

«Сначала у нас был один проект – СПГ-завод на Сахалине, именно благодаря ему мы обогнали американцев в Азии. А с «Ямала-СПГ» газ в основном шел на европейский рынок», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Причем «Новатэк» вынужден был поставлять ямальский СПГ в Европу, так как выбора у него, по сути, нет. «Новатэк» запустил вторую очередь завода на Ямале – на полгода раньше, третью очередь – на год раньше. Изначально ввод мощностей был синхронизирован со строительством танкеров. Но ввод мощностей произошел быстрее, в итоге танкеров стало не хватать. Что делать? Надо сокращать транспортное плечо. Сначала больше всего возили во Францию, потом в Роттендарм, потом в Бельгию. Сейчас стараются как можно больше СПГ перегружать на другой газовоз в одном из портов Норвегии, чтобы вообще не ходить на судах арктического типа», – объясняет Юшков.

«При этом в Азию ничего не идет, потому что это колоссальная потеря времени – из порта Сабетта на Ямале танкер должен пройти по Севморпути, где нужен атомный ледокол для проводки, пройти Берингов пролив и потом уйти в Японию или Китай, и еще потом обратно вернуться. Это долгий и дорогой путь, который делает поставки СПГ в Азию невыгодными. Поэтому «Новатэк» вынужден поставлять весь свой ямальский газ на европейский рынок», – добавляет эксперт.

Вопрос в том, будет ли так всегда, или СПГ с Ямала и будущих заводов «Арктик-СПГ» будет все-таки идти на азиатские рынки, как изначально планировалось. Долгие годы только Газпром имел право экспорта газа за рубеж. Однако «Новатэк» добился исключения для российского СПГ, который также можно продавать за рубежом. Но смысл был в том, чтобы российский СПГ завоевывал новый, азиатский рынок, а не вторгался на европейский рынок, создавая ненужную конкуренцию газпромовскому топливу.

«Наверняка сейчас Алексей Миллер (глава Газпрома) ходит к Владимиру Путину и говорит о том, что «Новатэк» обманул, когда обещал поставлять СПГ в Азию, а теперь отправляет его в Европу.

Каждый куб СПГ, который приходит в Европу и вытесняет российский трубопроводный газ, это прямые убытки бюджету РФ. Потому что «Новатэк» не платит ни пошлины, ни НДПИ, а Газпром платит»,

– рассуждает Юшков.

С другой стороны, Геннадий Тимченко (член совета директоров «Новатэка»), по его словам, тоже ходит к президенту и объясняет ему, что, во-первых, что собственником СПГ в порту становится международный трейдер, и это он решает, куда везти топливо, во-вторых, что «Новатэк» не виноват, ему просто не хватает танкеров и инфраструктуры в Арктике, поэтому государство должно помочь с инвестициями. «Тем самым «Новатэк» выбивает себе еще больше преференций. Они убеждают президента, что трубопроводы – это старый век, весь мир перешел на СПГ, давайте везде лепить СПГ-заводы», – говорит Юшков.

Чтобы «Новатэк» переключился на азиатский рынок, необходимо достаточное количество газовозов, открытие перегрузочного терминала на Камчатке, который позволит сократить транспортное плечо, а также появление атомного ледокола «Лидер», который сможет на полной скорости расшибать льды толщиной в 4 метра и быстро проскакивать Северный морской путь, говорит эксперт ФНЭБ. Если все это будет сделано, тогда у «Новатэка» появится выбор, куда ему поставить СПГ – в Европу или в Азию. Где цены будут выше, туда партия и пойдет. Это то, что сегодня происходит с американским СПГ. Как только его погружают на борт, СПГ становится собственностью трейдера (не обязательно американского), который смотрит, куда ему выгодней сейчас поставить СПГ – в Мексику, в Южную Корею, Китай или в Европу.

«Европейский рынок в 2018 году был недостаточно маржинальным для американского СПГ, поэтому в Европу его везли редко», – говорит Юшков. В прошлом году цены в Азии на СПГ били рекорды, однако в начале этого года наблюдается иная ситуация. Китай накопил много газа в своих подземных хранилищах, при этом зима оказалась мягкой, поэтому Пекин сократил закупку СПГ, что привело к снижению цены в Азии. «Из-за этого американцам стало рентабельней поставлять свой СПГ на европейский рынок. Выбор между Азией и Европой в этом году американцы делают в пользу Европы. Но, по данным за февраль 2019 года, «Новатэк» все равно обогнал американцев», – говорит Юшков.

Иными словами,

американский СПГ, который производят и поставляют частные компании, реагирует на цену СПГ на разных рынках, политика на это не влияет.

Однако американские политики, как известно, активно пытаются помочь американскому СПГ завоевать европейский рынок всевозможными способами, начиная с давления на отдельные европейские страны и заканчивая угрозой санкций против «Северного потока – 2» и Турецкого потока.

«Американские политики видят, что их СПГ и так идет на азиатские рынки и в Мексику, потому что это выгодно. Они думают, что можно сделать, чтобы американский СПГ пошел также на европейский рынок. Для этого надо поднять цены в Европе на газ, чтобы СПГ из США сам пошел туда. А как это сделать? Надо убрать как минимум часть газа, чтобы создать его дефицит. Поэтому решают вводить санкции против России», – заключает Юшков.

На самом деле США только в 2017 году нарастили объемы экспорта так, что они превысили объемы импорта газа. Они стали нетто-экспортером впервые за последние 60 лет. И у США имеются серьезные планы по наращиванию в разы объемов экспорта. Впрочем, Россия тоже инициировала много новых проектов. После проекта «Ямал СПГ» «Новатэк», в частности, планирует построить три аналогичных завода «Арктик СПГ».

«Однако США смогут быстрее наращивать объемы производства и экспорта СПГ. Даже само строительство заводов со всей сопутствующей инфраструктурой для них проще и быстрее: американцы, по сути, переделывают приемочные СПГ-терминалы в экспортные заводы. У нас же все реализуемые и последующие проекты «Новатэка» начинаются в чистом поле, в сложных арктических условиях, там нужны танкеры ледового класса и сопутствующая инфраструктура. У нас строить сложней. Характер проектов разный, поэтому американцам запустить их удастся быстрее. В конечном итоге мы, скорее всего, будет экспортировать меньше», – заключает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

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