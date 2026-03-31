В Забайкалье сельчанин застрелил трех человек

Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в селе Цаган-Олуй Борзинского округа, 23 марта на территориях двух частных домовладений обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Спустя три дня в одном из частных домов нашли тело еще одного 50-летнего мужчины.

Отмечается, что 44-летний подозреваемый сельчанин 23 марта из охотничьего ружья застрелил трех человек и позже покончил с собой.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве и убийстве двух и более лиц. Назначены баллистические, судебно-медицинские и генетические экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Забайкальском крае следователи завершили расследование дела жителя Могочи, обвиняемого в убийстве бывшей жены с 12 выстрелами из самодельного оружия.

В Саратовской области суд арестовал мужчину по обвинению в тройном убийстве после поджога частного дома в поселке Знаменский.