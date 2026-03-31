Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
В Забайкалье сельчанин застрелил трех человек
В Забайкальском крае расследуют гибель четырех человек, включая самого подозреваемого, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел в селе Цаган-Олуй Борзинского округа, 23 марта на территориях двух частных домовладений обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Спустя три дня в одном из частных домов нашли тело еще одного 50-летнего мужчины.
Отмечается, что 44-летний подозреваемый сельчанин 23 марта из охотничьего ружья застрелил трех человек и позже покончил с собой.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве и убийстве двух и более лиц. Назначены баллистические, судебно-медицинские и генетические экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Забайкальском крае следователи завершили расследование дела жителя Могочи, обвиняемого в убийстве бывшей жены с 12 выстрелами из самодельного оружия.
В Саратовской области суд арестовал мужчину по обвинению в тройном убийстве после поджога частного дома в поселке Знаменский.